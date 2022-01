Euroleague για Μέικον: «Αποκάλυψη» (vid)

Ως «αποκάλυψη» για τη φετινή σεζόν χαρακτήρισε τον Νταρίλ Μέικον η Euroleague, στρέφοντας τον προβολέα στα κατορθώματα του με τον Παναθηναϊκό.

Ο 26χρονος σούτινγκ μετρά φέτος 14.4 πόντους με 59.5% στα δίποντα, 36.3% στα τρίποντα και 86.6% από την γραμμή των βολών, όντας ο κορυφαίος σκόρερ του «τριφυλλιού».

Επίσης, σε 17 εμφανίσεις και 26:14' κατά μέσο όρο, προσφέρει στους «πράσινους» 3.6 ασίστ, 2.2 ριμπάουντ, 0.5 κλεψίματα, ενώ κερδίζει 3.2 φάουλ, συλλέγοντας 13 μονάδες αξιολόγησης.

Η Euroleague παρουσίασε βίντεο με highlights του από τη φετινή σεζόν στο ΟΑΚΑ, η οποία είναι κι η παρθενική του στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της Γηραιάς Ηπείρου.

Αναμφίβολα, ο Μέικον δικαίως συμπεριλαμβάνεται στους rookies που εντυπωσιάζουν, ενώ βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην 8η θέση της κατάταξης των σκόρερ σε ολόκληρη την Λίγκα.

Μάλιστα, χαρακτηρίζεται ως «αποκάλυψη».

Δείτε το αφιέρωμα που του ετοίμασε η Euroleague:

Rookie Watch 🤳@_dmacon4 the leading scorer for @paobcgr, the rookie has been a revelation in Athens 👏 #EveryGameMatters pic.twitter.com/EyfccRFOro