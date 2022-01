Oι "Best Performer in Greece by bwin" του Δεκεμβρίου στη EuroLeague (vid)

Ποιοι ήταν οι παίκτες του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού που αναδείχθηκαν "Best Performer in Greece by bwin" για τον Δεκέμβριο στη EuroLeague, αποχαιρετώντας το 2021 με τον καλύτερο τρόπο;

H EuroLeague μετράει πλέον αντίστροφα προς το φινάλε της κανονικής περιόδου. Τα λάθη μετρούν «διπλά», όσο οι αγωνιστικές λιγοστεύουν και η ένταση στα παρκέ της κορυφαίας διοργάνωσης μπάσκετ της Ευρώπης χτυπά… κόκκινο! Η bwin, Επίσημος Εθνικός Χορηγός της Turkish Airlines EuroLeague, κάθε εβδομάδα παρουσιάζει τους παίκτες του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, που βάσει ranking, είναι οι "Best Performer in Greece by bwin". Δηλαδή εκείνους που κάθε εβδομάδα του Δεκεμβρίου, για την κορυφαία διοργάνωση μπάσκετ της Ευρώπης, έπαιξαν με το… πόδι κολλημένο στο γκάζι!

And the Oscar goes to…

Θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και… blockbuster! Τα βίντεο με τις καλύτερες στιγμές του Σάσα Βεζένκοφ, ήταν αυτά που μονοπώλησαν τον τίτλο του «Best Performer in Greece by bwin», καθώς πλην του Ντάριλ Μέικον, ο πάουερ φόργουορντ του Ολυμπιακού, ήταν πιστός στο… ραντεβού του όλο τον μήνα! Αν με τις εμφανίσεις του στο πρώτο διάστημα της φετινής EuroLeague, γινόταν λόγος για τον πιο βελτιωμένο παίκτη της διοργάνωσης, πλέον η κουβέντα περνά σε άλλο επίπεδο! Κι αυτό γιατί ο Σάσα Βεζένκοφ με τη «γεμάτη» στατιστική του, συγκαταλέγεται στα κορυφαία «4αρια» της σεζόν.

Τι έκανε όμως ο άσος της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα τον Δεκέμβριου και αναδείχθηκε σε "Best Performer in Greece by bwin"; Στη νίκη του Ολυμπιακού στην έδρα της Ούνικς Καζάν έφτασε κοντά στο career - high του στο PIR, καταγράφοντας 36 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης, έχοντας κορυφαία επίδοση τους 41. Στην εκτός έδρας ήττα από τον Ερυθρό Αστέρα κατέγραψε 14 στο PIR, ενώ κόντρα στην Μπάγερν Μονάχου, άγγιξε και πάλι τα υψηλά του στάνταρ! Στο «Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας» με τους Βαυαρούς έφτασε τις 24 μονάδες , όντας σχεδόν «άχαστος» με 5/6 δίποντα, 1/2 τρίποντα και 3/3 ελεύθερες βολές. Ο Σάσα Βεζένκοφ ήταν ο «οδηγός» της ομάδας του και στην επικράτηση επί της Βιλερμπάν με 19 στο ranking, έχοντας μόνο τρία άστοχα σουτ! Και στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό ήταν εντυπωσιακός. Με 14 πόντους, 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ βοήθησε τον Ολυμπιακό να φύγει με το «διπλό» από το ΟΑΚΑ!

On fire

Ο Ντάριλ Μέικον μπορεί να διανύει την πρώτη του σεζόν στο κορυφαίο επίπεδο, καθώς δεν είχε αγωνιστεί ξανά στη EuroLeague, όμως δείχνει έτοιμος να σηκώσει το βάρος της φανέλας του Παναθηναϊκού. Ο Αμερικάνος γκαρντ αποτελεί τον κορυφαίο σκόρερ του «τριφυλλιού» στη διοργάνωση με 14,4 πόντους.

Η εμφάνιση του κόντρα στην Άλμπα Βερολίνου στο ΟΑΚΑ, δεν αποτελεί μόνο το σημείο στο οποίο αναδείχθηκε "Best Performer in Greece by bwin", αλλά είναι και ο αγώνας που έκανε το πρώτο του double double στην EuroLeague! Μπροστά στους φίλους του Παναθηναϊκού, ο Ντάριλ Μέικον με 20 πόντους, 11 ασίστ και δύο ριμπάουντ «έγραψε» 24 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης, οδήγησε την ομάδα του στη νίκη, σε μία βραδιά καριέρας.

