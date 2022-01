Η Euroleague παρουσίασε τις 10 πιο εντυπωσιακές φάσεις του Δεκεμβρίου με τον Ντε Κολό να κατέχει την πρώτη θέση, ενώ ψηλά βρίσκεται και ο Μοτιεγιούνας των 213 εκατοστών.

Μπορεί ο Δεκέμβριος να μην κύλησε με τον καλύτερο τρόπο για την Euroleague, αφού εξαιτίας της εξάπλωσης του κορονοϊού που έφερε μαζικές απουσίες, αρκετά ματς αναβλήθηκαν. Παρόλα αυτά, η top δεκάδα των ασίστ παραμένει εξίσου εντυπωσιακή, με το βίντεο που παρουσίασε η διοργάνωση να είναι πλούσιο!

Πάσες πίσω από την πλάτη, συνεργασίες για alley oop και άλλα τόσα διαμορφώνουν τις στιγμές του περασμένου μήνα, με τον Νάντο Ντε Κολό που τη δεδομένη περίοδο απουσιάζει λόγω τραυματισμού από τη Φενέρ να καταλαμβάνει το Νο1 (και το Νο4), ενώ ο σέντερ της Μονακό, Ντονάτας Μοτιεγιούνας παρά το ύψος του βρήκε τη θέση του πολύ ψηλά στην συγκεκριμένη κατάταξη.

Δείτε το βίντεo:

Some wild passes 😱



Check out the Top 10 Assists from December



'Top Plays of the Month' I @TurkishAirlines pic.twitter.com/BX2dpW91TM