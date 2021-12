Πρώην παίκτης Παναθηναϊκού: «Παραλίγο να πεθάνω στη ζούγκλα του Αμαζονίου»

O πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού, Μαρκίζ Χέινς στάθηκε στην περιπέτεια που βίωσε στον Αμαζόνιο, εκεί που παραλίγο να πεθάνει.

Πέρασε ένα... φεγγάρι από τον Παναθηναϊκό ο Μαρκίζ Χέινς για λίγο το 2016, όμως δεν στέριωσε στην Ελλάδα. Ο πρώην... πράσινος που πλέον έχει πατήσει τα 35 του στάθηκε στα ταξίδια που κάνει τα τελευταία χρόνια, τα οποία όμως δεν είναι και τόσο ήρεμα. Ειδικά σε ένα από αυτά που επισκέφθηκε τη ζούγκλα του Αμαζονίου και πήγε να πεθάνει.

«Έχω να μοιραστώ πολλά. Εξαφανίστηκα στο Περού για τρεις εβδομάδες. Καθόλου ίντερνετ, χωρίς τηλέφωνο. Πέρασα τρεις μέρες στην ζούγκλα του Αμαζονίου. Σκαρφάλωσα σε δύο βουνά. Κόντεψα να πεθάνω (σοβαρά). Ασχολήθηκα με την φυτική ιατρική. Τα κατέγραψα όλα. Α! Έγινα 35», έγραψε.

I have a lot to share.



I disappeared to Peru for 3 weeks. No phone or internet (intentionally). Spent 3 days in the Amazon jungle. Climbed 2 mountains. Almost died (seriously). Engaged with plant medicine. Filmed it all on a Go-Pro. Oh and I turned 35.