Παναθηναϊκός - Μπαρτσελόνα: Το «not in my house» στοπ του Έβανς στον Σανλί (vid)

Ο 34χρονος Αμερικανός πήρε τα βήματα του Σανλί και έκοψε εντυπωσιακά την προσπάθειά του για να σκοράρει.

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Μπαρτσελόνα στο ΟΑΚΑ για την 16η αγωνιστική της Euroleague και ο Τζέρεμι Έβανς ξεσήκωσε το κοινό του ΟΑΚΑ, προσφέροντας μία εντυπωσιακή φάση για highlight.

Συγκεκριμένα, όσο κυλούσε το δεύτερο δεκάλεπτο, οι Καταλανοί αναζητούσαν τον κατάλληλο τρόπο να σκοράρουν και να μειώσουν την διαφορά από τους «πρασίνους». Η μπάλα έφτασε στον Σανλί, ωστόσο ο Έβανς είχε πάρει τα βήματα και δήλωσε το... βροντερό «not in my house»!

Δειτε την τάπα του Έβανς στον Σανλί:

.@JeremyEvans40 is hosting a BLOCK PARTY in Athens tonight 🛑 🎊



The guest list? Barcelona 👀 #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/k7fL1Y9CNV