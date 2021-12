Παναθηναϊκός - Μπαρτσελόνα: Ο Ουάιτ βρήκε ελεύθερο... τον Πρίφτη στη γωνία (vid)

Ο Αμερικανός παίκτης των «πρασίνων» έγινε αφορμή για... blooper όταν πάσαρε στην ελεύθερη γωνία με την μπάλα να έχει αποδέκτη τον προπονητή του.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Μπαρτσελόνα των πέντε απουσιών στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής της Euroleague και πέραν της κρισιμότητας του ματς, ο Οκάρο Ουάιτ προσέφερε μία ξεχωριστή στιγμή blooper.

Κατά την διάρκεια του πρώτου δεκαλέπτου και ενώ οι «πράσινοι» εκδήλωναν την επίθεσή τους, ο Αμερικανός φόργουορντ είδε την γωνία ελεύθερη και πάσαρε. Μόνο που δεν υπήρχε παίκτης της ομάδας του, αλλά ο προπονητής του, Δημήτρης Πρίφτης!

Δείτε το βίντεο:

Open corner three for the coach 🙃 pic.twitter.com/mdkrLX4lSW