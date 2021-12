Μπαρτσελόνα: Ο Γιασικεβίτσιους αποθέωσε τους παίκτες του στα αποδυτήρια (vid)

Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους ήταν κάτι παραπάνω από χαρούμενος μετά το «διπλό» στην Πόλη και μετά το τέλος του αγώνα φρόντισε να αποθεώσει τους παίκτες της ομάδας του.

Η Μπαρτσελόνα κατάφερε να πάρει την... ρεβάνς από την Εφές για την ήττα της στον περσινό τελικό της EuroLeague και ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους έσπευσε να απονείμει τα εύσημα στους παίκτες του για τη μεγάλη νίκη μέσα στην Πόλη.

«Δείξατε χαρακτήρα παιδιά. Πρέπει να είστε περήφανοι για τους εαυτούς σας» τους είπε μεταξύ άλλων στα αποδυτήρια των «μπλαουγκράνα» μετά τη μεγάλη νίκη στην 13η αγωνιστική της EuroLeague με την οποία η ομάδα του παρέμεινε στην κορυφή της κατάταξης.

🔊🔊🔊



👨‍🏫🗣️: "We can't give sh*t for free, still you guys showed a lot of character, you should be proud of yourselves". pic.twitter.com/htyg1Blw4c