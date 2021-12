Εφές-Μπαρτσελόνα: Αποβολή για τον... εκτός εαυτού Αταμάν (vid)

Ο Εργκίν Αταμάν βγήκε εκτός εαυτού στο ματς της Εφές με την Μπαρτσελόνα με αποτέλεσμα να αποβληθεί κατά τη διάρκεια της παράτασης.

Με το σκορ στο 81-82 υπέρ της Μπαρτσελόνα και με 3:44 για το τέλος της παράτασης, ο Τούρκος προπονητής διαμαρτυρήθηκε έντονα στους διαιτητές με αποτέλεσμα να αποβληθεί.

Ο Αταμάν ήταν... εκτός εαυτού μετά το 5ο φάουλ του Λάρκιν και συνεχώς φώναζε στους διαιτητές, οι οποίοι τον απέβαλλαν από το παιχνίδι με δεύτερη τεχνική ποινή.

ERGIN ATAMAN EJECTED!

The Anadolu Efes Istanbul Head Coach was ejected during the EuroLeague game against FC Barcelona.#Basketball #Baloncesto #AnadoluEfes #Anadolu #Efes #Ataman #EuroLeague #Ejected #Micic #Mirotic #Larkin #Barça #Barcelona #Efes pic.twitter.com/ygqB3C9XvV