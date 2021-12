Φενέρμπαχτσε - Μονακό: Το εντυπωσιακό buzzer beater του Τζέιμς στην εκπνοή του ημιχρόνου (vid)

Ο Μάικ Τζέιμς σκόραρε στην εκπνοή του πρώτου ημιχρόνου της εκτός έδρας αναμέτρησης της Μονακό με τη Φενέρμπαχτσε, εκτελώντας υπό ασφυκτική πίεση.

Ο σούπερ σταρ της Μονακό έδωσε προβάδισμα στην ομάδα του στο φινάλε του ημιχρόνου, διαμορφώνοντας το 40-42 στον πίνακα του σκορ απέναντι στους Τούρκους.

Ο Τζέιμς απέφυγε με μια εντυπωσιακή προσποίηση τον Βέσελι κι ακολούθως ούτε ο Χένρι κατάφερε να τον περιορίσει, με τον 31χρονο γκαρντ να πετυχαίνει ένα μεγάλο τρίποντο.

Μάλιστα ο άλλοτε παίκτης του Παναθηναϊκού ήταν συνολικά «καυτός» καθώς ολοκλήρωσε το πρώτο ημίχρονο έχοντας 19 πόντους με 4 εύστοχα τρίποντα.

