Ο Σενγκέλια ρόλαρε υπέροχα και κάρφωσε εντυπωσιακά (vid)

O Σενγκέλια ρόλαρε έξοχα στο ματς κόντρα στη Μπάγερν και τελείωσε τη φάση με κάρφωμα.

Θέαμα προσφέρε ο Σενγκέλια στο ματς με τη Μπάγερν. Ο Γεωργιανός ρόλαρε έξοχα πάνω στον Χίλιαρντ και δεν είχε πρόβλημα να καρφώσει εντυπωσιακά στο καλάθι των Βαυαρών.

Απολαύστε την πτήση του Σενγκέλια

Spin and SLAM 🌪 @TokoShengelia23 is only getting started! #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/CygPoxod13