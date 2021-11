Αρμάνι: Ανακοινώθηκε και επίσημα ο Μπαλντάσο

Με κάθε επισημότητα ανακοινώθηκε από την ομάδα του Μιλάνο ο Τομάσο Μπαλντάσο, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο διετίας.

Μέσω του επίσημου λογαριασμού της στο twitter, η Αρμάνι Μιλάνο ανακοίνωσε την απόκτηση του Τομάσο Μπαλντάσο μέχρι το τέλος της σεζόν 2022/23.

Ο 23χρονος διεθνής πλειμέικερ, που μέχρι πρότινος ανήκε στην Φορτιτούντο Μπολόνια, ήταν η επιλογή του Ετόρε Μεσίνα προκειμένου να γεμίσει η περιφέρεια της ομάδας, λόγω της απουσίας του Ντιλέινι.

«Φέραμε στο Μιλάνο έναν νεαρό παίκτη, τον οποίο παρακολουθούσαμε εδώ και αρκετό καιρό και ο οποίος παίζει σε μια θέση που, λόγω του προγράμματός μας, είναι σημαντικό να έχουμε εναλλακτικές λύσεις», είπε ο γενικός διευθυντής της ομάδας, Χρήστος Σταυρόπουλος.

Στις πρώτες του δηλώσεις, ο Μπαλντάσο δήλωσε: «Είμαι πολύ χαρούμενος για το τηλεφώνημα του κόουτς Μεσίνα και για την ευκαιρία που μου δόθηκε. Η Αρμάνι είναι ένας σύλλογος που ανήκει στο υψηλότερο επίπεδο. Όσον αφορά εμένα, είναι ένα σημείο εκκίνησης για να δουλέψω σκληρά, να βελτιωθώ, να εξελιχθώ και να προσπαθήσω να βοηθήσω αυτή τη μεγάλη ομάδα. Ανυπομονώ να ξεκινήσω».

Ο Μπαλντάσο είχε κατά μέσο όρο 6,5 πόντους, 2 ριμπάουντ και 1,6 ασίστ σε 8 παιχνίδια πρωταθλήματος τη φετινή σεζόν.

