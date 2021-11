Ολυμπιακός - Μακάμπι: Φαλ... σερβίρει, Βεζένκοβ καρφώνει (vid)

Οι παίκτες των «ερυθρολεύκων» συνεργάστηκαν άψογα για να ολοκληρώσει τη φάση με κάρφωμα ο Σάσα Βεζένκοβ.

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει εντός έδρας την Μακάμπι του Γιάννη Σφαιρόπουλου για τη 11η αγωνιστική της Euroleague.

Τα πρώτα δείγματα στο παιχνίδι ήταν θετικότατα για την πλευρά των «ερυθρολέυκων» με τους παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα να είναι αποτελεσματικοί και στις δύο πλευρές.

Στο 3ο λεπτό κιόλας λεπτό, ο Ουόκαπ πέρασε την μπάλα στον Φαλ, ο οποίος είδε τον Σάσα Βεζένκοβ και πάσαρε για να πάρει τον διάδρομο και να καρφώσει εντυπωσιακά.

Δείτε το βίντεο:

Eagle eye pass 🦅



Vezenkov comes in for the SLAM!

#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/4fohpjMdHk