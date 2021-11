Εφές-Μονακό: Ο Μίτροβιτς έστειλε τον Τζέιμς στα αποδυτήρια (vid)

Ο Μάικ Τζέιμς είχε επεισόδιο με τον Ζβέζνταν Μίτροβιτς με αποτέλεσμα να τον... στείλει στα αποδυτήρια.

Στις αρχές της 4η περιόδου ο προπονητής της Μονακό απέσυρε στον πάγκο τον Αμερικανό γκαρντ και εκείνος... ζήτησε τον λόγο.

Μάλιστα είχε και κάποια λογομαχία με αποτέλεσμα να τον στείλει ο Μίτροβιτς στα αποδυτήρια. Αργότερα επέστρεψε στον πάγκο όπου και παρακολούθησε το υπόλοιπο παιχνίδι.

Mike James heads to locker room after discussion with coach Mitrovicpic.twitter.com/wiIM2Wdvfy