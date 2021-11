Ούνικς-Άλμπα: Φοβερή καρφωματάρα ο Χεζόνια, έκανε πόστερ τον Κουμάντζε (vid)

Ο Μάριο Χεζόνια έβαλε υποψηφιότητα για το καλύτερο κάρφωμα της 11ης αγωνιστικής στην EuroLeague!

Ο Κροάτης σταρ της Ούνικς Καζάν έστρεψε ολοκληρωτικά τους προβολείς της δημοσιότητας πάνω του κατά τη διάρκεια του αγώνα με την Άλμπα.

Κατά τη διάρκεια της δεύτερης περιόδου έμελλε να πραγματοποιήσει το κάρφωμα της βραδιάς με... θύμα τον Κριστ Κουμάντζε. Συγκεκριμένα πήρε την μπάλα από τον κεντρικό διάδρομο, πάτησε γερά και έκανε τον παίκτη της Άλμπα ένα... ωραιότατο πόστερ.

Και επειδή τα... πολλά λόγια είναι φτώχεια, απλά... απολαύστε το κάρφωμα.

.@mariohezonja to the rim with authority 😯‼️#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/euqKACwNGO