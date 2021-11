Ζαλγκίρις: Με κορονοϊό ο Γκίφεϊ, χάνει το ματς με τη Φενέρ

Ο Νάιλς Γκίφεϊ της Ζαλγκίρις Κάουνας βρέθηκε θετικός στην covid-19. Πριν από δύο ημέρες είχε αγωνιστεί κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Η Ζαλγκίρις ανακοίνωσε πως ο Νάιλς Γκίφεϊ προσβλήθηκε από κορονοϊό και θα χάσει - αρχικά - το αποψινό (20:45) ματς της 11ης αγωνιστικής με αντίπαλο τη Φενέρμπαχτσε, στο Κάουνας.

Ο Γερμανός γκαρντ (φέτος στη EuroLeague μετράει 6.8 πόντους, 3.8 ριμπάουντ σε 20:48 στο παρκέ) έχει τεθεί σε καραντίνα, αφού πρώτα το τεστ στο οποίο υποβλήθηκε την Πέμπτη, μετά το ματς με τον Παναθηναϊκό δεν είχε σαφή αποτελέσματα.

Οι ιατροί της ομάδας συνέστησαν την επανάληψη του, το οποίο ήταν θετικό. Ο Γκίφεϊ, την Τρίτη, 16/11, αγωνίστηκε για 19:00 λεπτά στη νίκη της Ζαλγκίρις απέναντι στον Παναθηναϊκό με 76-69.

A case of COVID-19 was confirmed in Zalgiris, as Niels Giffey tested positive, and is set to miss tonight's game.



