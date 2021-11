Χίλιαρντ: Η 20άρα που... εκτέλεσε τον Παναθηναϊκό (vid)

Ο Νταρούν Χίλιαρντ... εκτέλεσε τον Παναθηναϊκό με 20 πόντους. Δείτε τα καλύτερα του.

Ο Παναθηναϊκός άγγιξε τη νίκη στο Μόναχο κόντρα στη Μπάγερν, αλλά τελικά δεν κατάφερε να πετύχει το πρώτο του διπλό για φέτος στη Euroleague. Σε αυτό έπαιξε μεγάλο ρόλο και ο Νταρούν Χίλιαρντ που πρωταγωνίστησε στη νίκη των Βαυαρών.

Ο πρώην περιφερειακός της ΤΣΣΚΑ είχε 20 πόντους, μετρώντας 3/3 δίποντα, 4/6 τρίποντα και 2/2 βολές. Eπιπλέον κατέβασε 2 ριμπάουντ, μοίρασε 1 ασίστ και συγκέντρωσε 20 βαθμούς στην αξιολόγηση, ο κορυφαίος του ματς. Aυτή είναι και η τρίτη φορά που έχει 20+ πόντους φέτος, καθώς πέτυχε 24 με τη Ζενίτ και 23 με την Άλμπα στις εκτός έδρας αναμετρήσεις. Σκοράρει 14.6 πόντους μ.ο στη διοργάνωση που είναι και με διαφορά ο κορυφαίος της καριέρας του στη Euroleague.

Δείτε τις καλύτερες στιγμές του Χίλιαρντ

.@DHilliard6X showed what he is capable of last night 😱@FCBBasketball #EveryGameMatters pic.twitter.com/VHqInsMrWO