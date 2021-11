Μπάγερν - Παναθηναϊκός: Μέικον σερβίρει, Έβανς καρφώνει (vid)

Μέικον κι Έβανς συνεργάστηκαν άψογα στην 2η περίοδο κόντρα στην Μπάγερν, με τον δεύτερο να καρφώνει εντυπωσιακά ύστερα από όμορφη ασίστ του πρώτου.

Στα μέσα της δεύτερης περιόδου, ο Νταρίλ Μέικον είδε τον Τζέρεμι Έβανς, που κινήθηκε δίχως την επίβλεψη κάποιου αμυντικού της Μπάγερν στην ρακέτα της, και του πάσαρε έγκαιρα την μπάλα. Ο συμπατριώτης του κάρφωσε εντυπωσιακά, κάνοντας το 30-35.

Ο Παναθηναϊκός πήγε στα αποδυτήρια στο ματς κόντρα στην Μπάγερν με προβάδισμα επτά πόντων (37-44) κι αυτό ήταν ίσως το ωραιότερο καλάθι που πέτυχε στο πρώτο μέρος.

Ο Έβανς είχε 7 πόντους και 4 ριμπάουντ στο ημίχρονο, ενώ ο Μέικον προσέφερε 6 πόντους, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ κι 1 κλέψιμο.

Δείτε την όμορφη συνεργασία:

If you blink, you'll miss the pass from @_dmacon4 👀@paobcgr #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/Zp535fAWOV