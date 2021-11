O Tζόρνταν Λοίντ μοιράζει θέαμα κόντρα στην Άλμπα.

Ο γκαρντ της Ζενίτ μας χάρισε μια εντυπωσιακή φάση στην αναμέτρηση με την Άλμπα. Έκλεψε τη μπάλα, πάτησε γκάζι και τελείωσε τη φάση, καρφώνοντας με το ένα χέρι.

Απολαύστε όλη την προσπάθεια του Λόιντ απέναντι στους Γερμανούς

To the rim with 𝘼𝙐𝙏𝙃𝙊𝙍𝙄𝙏𝙔 😤 #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/rMQEgdEFZ3