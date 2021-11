Βιλερμπάν - Ρεάλ: Ο Κοζέρ σε ένα απίστευτο buzzer-beater (vid)

Ο άσσος της «Βασίλισσας» ευστόχησε από πολύ μακριά και στη λήξη του χρόνου με έναν τρόπο... εντυπωσιακό.

Η Ρεάλ Μαδρίτης αντιμετωπίζει την Βιλερμπάν εκτός έδρας για την 10η αγωνιστική της Euroleague.

Ο Φαμπιέν Κοζέρ, γνωστός για τις εκτελεστικές του ικανότητες, έγινε ο πρωταγωνιστής της ομάδας του στα τελευταία δευτερόλεπτα του τρίτου δεκαλέπτου.

Έγινε αποδέκτης της μπάλας και σούταρε από πολύ μακριά, ευστόχησε για το +13 της Ρεάλ και προσέφερε ένα απίστευτο buzzer-beater highlight.

BANKED in from half-court from @FCauseur1 😱#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/BTScmeq2ox