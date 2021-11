Μάικ Τζέιμς: Μεγάλωσε και... συμβουλεύει τους νεότερους του αθλήματος

Ο Αμερικανός γκαρντ της Μονακό αποκάλυψε πως δέχτηκε ερωτήσεις σχετικά με το παιχνίδι από κάποιον νεότερο αθλητή. Ό,τι έκανε και εκείνος λίγα χρόνια νωρίτερα στον Κιθ Λάνγκφορντ.

Ο Μάικ Τζέιμς, ο οποίος διανύει το 31ο έτος της ζωής του θεωρείται από τους... γερόλυκους των ευρωπαϊκών παρκέ, έχοντας και τις απαραίτητες εμπειρίες από το NBA.

Όπως αποκάλυψε ο ίδιος μέσω ανάρτησής του στο twitter, ένας νεότερος επίδοξος μπασκετμπολίστας, του τηλεφώνησε προκειμένου να του «αποσπάσει» συμβουλές για το επιθετικό του παιχνίδι. Συγκεκριμένα ο παίκτης (του οποίου δεν ανέφερε το όνομα) ρώτησε πώς μπορεί να αντιμετωπίσει το double team και τί προσέχει εκείνος.

Το γεγονός αυτό, έκανε τον Τζέιμς να νιώσει ότι μεγάλωσε αφού ο Αμερικανός είχε κάνει κάτι αντίστοιχο μερικά χρόνια πριν με τον Κιθ Λάνγκφορντ.

I have officially become the old head. One of the homies called me asking how he should attack getting doubled and what i look for. I remember a few years back i made that same call to @keith_langford… time flies