Ρεάλ-Ζάλγκιρις: Απίστευτη καρφωματάρα ο Τρίσταν Βούκσεβιτς, πήρε παραμάζωμα τον Μπλάζεβιτς (vid)

Ο Τρίσταν Βούκσεβιτς έκανε το κάρφωμα της χρονιάς στην αναμέτρηση της Ρεάλ Μαδρίτης με την Ζάλγκιρις Κάουνας!

Ο 18χρονος φόργουορντ εκμεταλλεύτηκε την ασίστ του Σέρχιο Γιουλ, πήρε τον κεντρικό διάδρομο, πάτησε δυνατά και έκανε... σμπαράλια τη μπασκέτα και τον δύστυχο Μπλάζεβιτς, ο οποίος βρέθηκε στον δρόμο του!

Αν μη τι άλλο ήταν ίσως το κάρφωμα της χρονιάς από τον γιο του άλλοτε παίκτη του Απόλλωνα Πάτρας και του Ολυμπιακού, ο οποίος πραγματοποιεί το δικό του όνειρο με τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης.

Δείτε και... εντυπωσιαστείτε!

Oh My! 😱@VukcevicTristan. What did you DO!?#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/vt7IJW6hX5