Φενέρμπαχτσε - Αρμάνι: Αρνητικό ρεκόρ οι Τούρκοι, μόλις ένα καλάθι εντός πεδιάς στο πρώτο δεκάλεπτο

Η Φενέρ βρέθηκε να χάνει με 3-22 στη λήξη της πρώτης περιόδου και ισοφάρισε το αρνητικό ρεκόρ του μόλις ενός εύστοχου σουτ εντός πεδιάς που κατέχουν από κοινού το Μαρούσι, η Μπουντούτσνοστ και η Μπενετόν Τρεβίζο.

Η Φενέρμπαχτσε αντιμετωπίζει την Αρμάνι Μιλάνο εντός έδρας για την 9η αγωνιστική της Euroleague.

Στο πρώτο δεκάλεπτο της αναμέτρησης, ωστόσο, οι Τούρκοι έπεσαν... θύμα του καταιγιστικού ρυθμού της Αρμάνι Μιλάνο, η οποία με την άμυνά της δεν τους επέτρεψε να σκοράρουν, παρά μόνο με μία βολή και ένα σουτ εντός πεδιάς (1/11) και αυτό στο τελευταίο λεπτό.

Κατά αυτόν τον τρόπο, οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν τις αρνητικές επιδόσεις που κρατούσαν το Μαρούσι, η Μπουντούτσνοστ και η Μπενετόν Τρεβίζο από προηγούμενες σεζόν στη διοργάνωση.

Το 3-22 που έληξε η πρώτη περίοδος ήταν η μεγαλύτερη διαφορά του ματς μέχρι εκείνη τη στιγμή, με τη Φενέρ στο 9ο λεπτό να βρίσκεται στο 1-19.

Η προηγούμενη... χειρότερη απόδοση της τουρκικής ομάδας σε ένα δεκάλεπτο, ήταν οι 4 πόντοι τη σεζόν 2004/05.

.@OlimpiaMI1936 held @FBBasketbol to 3-points in the first quarter...



Their lowest ever quarter points total.#EveryGameMatters pic.twitter.com/S61vsWa2FQ