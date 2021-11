Σπερς: Στο πρωτόκολλο κορονοϊού ο Πελτλ

Ο Γιάκομπ Πελτλ των Σπερς μπήκε στο πρωτόκολλο κορονοϊού, όπερ σημαίνει πως πρόκειται να χάσει αρκετά από τα επόμενα παιχνίδια της ομάδας του Γκρεγκ Πόποβιτς.

Μετά τον Λάουρι Μάρκανεν των Σικάγο Μπουλς, ακόμη ένας παίκτης του ΝΒΑ έγινε γνωστό πως εντάχθηκε στο πρωτόκολλο του κορονοϊού. Ο λόγος για τον Γιάκομπ Πελτλ των Σαν Αντόνιο Σπερς, ο οποίος αναμένεται να απουσιάσει από τα προσεχή ματς της ομάδας του.

Ο 26χρονος σέντερ μετρά 13.9 πόντους κι 9.7 ριμπάουντ τη φετινή σεζόν και πρόκειται για μια σημαντική απουσία που έχει να αντιμετωπίσει ο κόουτς Γκρεγκ Πόποβιτς.

Θυμίζουμε ότι στα πρωτόκολλα κορονοϊού έχουν τεθεί επίσης και οι Κρις Μίντλετον των Μιλγουόκι Μπακς και Τομπάιας Χάρις των Φιλαντέλφεια Σίξερς.

Spurs center Jakob Poeltl has entered health and safety protocols and is expected to miss several games, sources tell @TheAthletic @Stadium. Poeltl is averaging 13.9 points and 9.7 rebounds for San Antonio so far this season.