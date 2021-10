Γιάννης για τα καρφώματα του Κώστα: «Δεν υπάρχουν λεφτά για νέα στεφάνια»! (vids)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο παρακολουθεί την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Βιλερμπάν στο ΟΑΚΑ και σχολίασε το... dunk party του αδελφού του, Κώστα απέναντι στους «πράσινους»!

Το dunk party του Κώστα Αντετοκούνμπο στο ΟΑΚΑ... κορυφώθηκε με ένα ασύλληπτο κάρφωμα στον αιφνιδιασμό για το 34-31 στο 16'.

Η Βιλερμπάν δοκιμάζεται απέναντι στον Παναθηναϊκό για την 7η αγωνιστική και ο διεθνής σέντερ έβγαλε πολλές εντυπωσιακές φάσεις, με τον αδελφό του, Γιάννη να σχολιάζει την εμφάνισή του στο Twitter!

«Δεν υπάρχουν λεφτά για νέα στεφάνια, να είσαι προσεκτικός» ήταν το σχόλιο του πρωταθλητή στο ΝΒΑ με τους Μπακς και MVP των περσινών NBA Finals. Και πρόσθεσε: «Μην τους τα κάνεις αυτά»!

There’s no money for new rims so please be careful 😂😂 @Kostas_ante13 https://t.co/2lLoiosA2i