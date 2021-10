ΤΣΣΚΑ - Ολυμπιακός: Ασταμάτητος Ντόρσεϊ με 4/4 τρίποντα στο πρώτο δεκάλεπτο!

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ μπήκε με το πόδι στο... γκάζι στην Megasport Arena, σημειώνοντας 14 πόντους με 1/1 δίποντο και 4/4 τρίποντα στο πρώτο δεκάλεπτο!

Το καλεντάρι της 5ης αγωνιστικής της EuroLeague έστειλε τον Ολυμπιακό στη Μόσχα για την αναμέτρηση με την ΤΣΣΚΑ, εκεί όπου οι Πειραιώτες έκαναν εντυπωσιακό πρώτο δεκάλεπτο στην επίθεση, έχοντας ως σημείο αναφοράς τον Τάιλερ Ντόρσεϊ.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα προηγήθηκε με 20-25 στο 10' και ο Ντόρσεϊ σημείωσε 14 πόντους με 1/1 δίποντο, 4/4 τρίποντα και 2 ριμπάουντ, συγκεντρώνοντας 14 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

Σε αυτό το διάστημα, ο Ολυμπιακός είχε 25 πόντους με 5/6 δίποντα, 5/6 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 μπλοκ και 5 λάθη.

Οι περισσότεροι πόντοι σε δεκάλεπτο φέτος χωρίς να χαθεί σουτ

1. Τόκο Σενγκέλια - 16 πόντοι

2. Τζόρνταν Μίκι - 16 πόντοι

3. Κρις Τζόουνς - 15 πόντοι

4. Τάιλερ Ντόρσεϊ - 14 πόντοι

5. Τόκο Σενγκέλια - 13 πόντοι

6. Σκότι Ουίλμπεκιν - 13 πόντοι

7. Ματίας Λεσόρ - 12 πόντοι

8. Ντέρικ Ουίλιαμς - 12 πόντοι

Most points in a quarter without missing a shot in 2021-22 #EuroLeague:



🇬🇪 Tornike Shengelia 16 PTS

🇺🇸 Jordan Mickey 16

🇺🇸 Chris Jones 15

🇺🇸 Tyler Dorsey 14 👈👈👈

🇬🇪 Tornike Shengelia 13

🇺🇸 Scottie Wilbekin 13

🇫🇷 Mathias Lessort 12

🇺🇸 Derrick Williams 12