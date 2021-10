Μακάμπι - Παναθηναϊκός: Φέρελ σερβίρει, Παπαγιάννης καρφώνει (vid)

Ο Γιώργος Παπαγιάννης μετέτρεψε σε πόντους μια εντυπωσιακή πάσα που του έδωσε ο Γιόγκι Φέρελ, στο πρώτο δεκάλεπτο κόντρα στην Μακάμπι.

Ο νεοφερμένος πλειμέικερ των πρασίνων σέρβιρε ένα καλάθι... πάρε-βάλε στον διεθνή Έλληνα σέντερ, ο οποίος τελείωσε με εντυπωσιακό κάρφωμα τη φάση για το 11-13, δύο λεπτά πριν το τέλος της εναρκτήριας περιόδου στη Menora Mivtachim Arena.

Ο Φέρελ, στο επίσημο ντεμπούτο του με την ελληνική ομάδα, αξιοποίησε τον Γιώργο Παπαγιάννη και φανέρωσε ένα δείγμα από τις δημιουργικές του αρετές.

Δείτε την όμορφη συνεργασία από τους παίκτες του Παναθηναϊκού:

Yogi Ferrell teams up with @G_P_06 for the SLAM DUNK! 😳@paobcgr #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/wPYdcr8Ybx