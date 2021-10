Ζαλγκίρις: Μένει εκτός με Μπάγερν ο Μούντιε

Η Ζαλγκίρις υποδέχεται την Μπάγερν στην έδρα της στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της Euroleague και δεν θα έχει στη διάθεσή της τον Μούντιε.

Ο Εμάνουελ Μούντιε που τραυματίστηκε στο αριστερό πόδι κατά τη διάρκεια της πρόσφατης αναμέτρησης της ομάδας με την Σιαουλιάι αναμένεται να απουσιάσει από το αποψινό (21/10, 20:00) παιχνίδι απέναντι στην Μπάγερν.

Οι πρώτες εκτιμήσεις για τον τραυματισμό του Κονγκολέζου περιφερειακού, εν μέρει καθησύχασαν το κλαμπ που αγωνιούσε για την σοβαρότητα της κατάστασης, αφού είδε τον παίκτη να αποχωρεί από το παρκέ υποβασταζόμενος. Ωστόσο, ο Μούντιε δεν έχει ξεπεράσει τις ενοχλήσεις στο γόνατο και όπως ενημέρωσε η Ζαλγκίρις δεν θα μπορέσει να τεθεί στη διάθεση του Γιούρι Ζντοβτς.

Έπειτα από τέσσερις συμμετοχές στην EuroLeague, ο Moύντιε μετρά κατά μέσο όρο 8.8 πόντους, 2.8 ριμπάουντ και 2.3 ασίστ ανά 20:31 λεπτά συμμετοχής.

An ailing knee changes Emmanuel Mudiay's plans. The guard will have to sit this one out. pic.twitter.com/MtrAGtnSDw