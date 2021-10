Κλάιμπερν: Η μεγαλοπρεπής τάπα στον Μίτροβιτς

Ο Κλάιμπερν πήρε τα βήματα και έκανε τρομερή τάπα στον Μίτροβιτς.

Με το σκορ στο 51-55 για την αναμέτρηση της ΤΣΣΚΑ με τον Ερυθρό Αστέρα για την 4η αγωνιστική της Euroleague, ο Ουίλ Κλάιμπερν προσέφερε θέαμα και προκάλεσε τον ενθουσιασμό.

Ο Αμερικανός φόργουορντ πήρε τα βήματα του αντιπάλου του, Λούκα Μίτροβιτς και τον... δωροδόκησε με μία μεγαλοπρεπέστατη τάπα, ως ένα από τα highlights της βραδιάς!

Δείτε το βίντεο:

.@Da_Thrill21 with a brilliant denial at the rim ❌❌❌#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/wXMRNMCsYV