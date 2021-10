Ζάλγκιρις Κάουνας: Ανακοίνωσε τον Γιούρι Ζντόβτς (vid)

Ο Γιούρο Ζντοβτς αποτελεί με κάθε επισημότητα τον νέο προπονητή της Ζάλγκιρις Κάουνας, ο οποίος θα κάνει ντεμπούτο στο Βελιγράδι, ενώ ακολουθεί και το ματς με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ.

Λίγο μετά την απομάκρυνση του Μάρτιν Σίλερ από την τεχνική ηγεσία της Ζάλγκιρις Κάουνας, η ομάδα της Λιθουανίας προχώρησε άμεσα στην πρόσληψη του Γιούρι Ζντοβτς!

Ο Σλοβένος προπονητής μίλησε στην επίσημη ιστοσελίδα της Ζάλγκιρις για τα σχέδιά του, ενώ θα κάνει το ντεμπούτο του στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Ερυθρό Αστέρα (13/10). Δύο μέρες αργότερα, ο Ζντοβτς θα... επιστρέψει στο ΣΕΦ καθώς μετά την επίσκεψη του ως προπονητής της ΑΕΚ θα κληθεί να αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό και από τη θέση του προπονητή των Λιθουανών.

It's official! ✍️ Welcome to Zalgiris, coach Zdovc!



A conversation with Zalgiris' new man in charge: https://t.co/eotEpUO7qt pic.twitter.com/XILXnErVXV