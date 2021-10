ΤΣΣΚΑ Μόσχας: Ρίχνει «βόμβα» με Κένεθ Φαρίντ!

Η ΤΣΣΚΑ Μόσχας ρίχνει τη δική της «βόμβα» μετά τον τραυματισμό του Νίκολα Μιλουτίνοφ καθώς κάνει δικό της τον Κένεθ Φαρίντ.

Ο Αμερικανός, άλλοτε σούπερ σταρ του ΝΒΑ, μπορεί να βρέθηκε στο Πουέρτο Ρίκο πριν από 10 ημέρες υπογράφοντας στους Λεονές ντε Πόνσε ωστόσο δεν πρόκειται να μείνει στη χώρα της Λατινικής Αμερικής.

Η ίδια η ομάδα του ανακοίνωσε ότι ο Κένεθ Φαρίντ θα βρεθεί στη Ρωσία για λογαριασμό της ΤΣΣΚΑ Μόσχας καθώς υπήρχε EuroLeague out στο συμβόλαιό του. Ο 32χρονος φόργουορντ/σέντερ έχει αγωνιστεί σε 478 ματς του ΝΒΑ φορώντας τις φανέλες των Νάγκετς, Νετς και Ρόκετς μετρώντας κατά μέσο όρο 11,4 πόντους και 8,1 ριμπάουντ με 55% στα σουτ εντός παιδιάς.

