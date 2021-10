Σλούκας υψώνει, Ζαν Σαρλ απογειώνεται στο κάρφωμα της αγωνιστικής (vid)

Κώστας Σλούκας και Ζαν Σαρλ Λιβιό μοίρασαν θέαμα κόντρα στη Μπασκόνια.

Εντυπωσιακός ήταν ο Ολυμπιακός στην πρεμιέρα του κόντρα στη Μπασκόνια και άφησε υποσχέσεις για το μέλλον, φτάνοντας σε μια πολύ εύκολη νίκη. Οι Πειραιώτες μοίρασαν θέαμα και στον κόσμο τους που βρέθηκε στο ΣΕΦ, ο οποίος αποζημιώθηκε από αυτά που είδε από το σύνολο του Μπαρτζώκα.

Σε μια από τις κορυφαίες φάσεις, ο Κώστας Σλούκας ύψωσε στον Ζαν Σαρλ που ολοκλήρωσε με εντυπωσιακό τρόπο το alley oop. Αυτό ήταν και το κάρφωμα της αγωνιστικής όπως το επέλεξε η Euroleague.

.@Jclifio cleaned UP for the Alley-oop Finish! 😧



'Dunk of the night' I @Spalding pic.twitter.com/mqdZrJMu6s