Χάινς για Ίβκοβιτς: «Ευχαριστώ για τα μαθήματα ζωής που μου έδωσες εκτός γηπέδου, θα μας λείψεις» (pic)

Ο Κάιλ Χάινς αποχαιρέτισε τον τεράστιο Ντούσαν Ίβκοβιτς, ο οποίος «έφυγε» από την ζωή, σε ηλικία 77 ετών.

Στα χέρια του «Ντούντα», ο βετεράνος Αμερικανός σέντερ κατέκτησε τον πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο της καριέρας του, τον Μάιο του 2012 στην Κωνσταντινούπολη, ενώ ανέβηκε και γενικότερα επίπεδο σαν παίκτης και καθιερώθηκε στο κορυφαίο επίπεδο.

Δεν γινόταν λοιπόν να ξεχάσει τον Σέρβο κόουτς που τον ανέδειξε, με τον οποίο είχε εξαιρετική συνεργασία τη σεζόν 2011-12, πανηγυρίζοντας και το πρωτάθλημα Ελλάδας.

Η ανάρτηση του Κάιλ Χάινς στο Twiter:

«Αναπαύσουν εν ειρήνη, κόουτς Ντούντα. Σε ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου έδωσες στο παρκέ. Αλλά περισσότερο σε ευχαριστώ για τα μαθήματα ζωής που μου έδωσες εκτός γηπέδου. Θα λείψεις σε όλου μας, θρύλε. Τα συλληπητήρια μου στην οικογένεια σου».

Rest in Peace Coach Duda 🙏



Thank you for the opportunity you gave me on the basketball court.



But more importantly, thank you for the life lessons you gave me off the court.



We will all miss you legend ❤️



My prayers and condolences to your family 🙏 pic.twitter.com/uMemXfu1v5