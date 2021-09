ΤΣΣΚΑ Μόσχας: Ελεύθερος ο Μάικ Τζέιμς (pic)

Η ΤΣΣΚΑ Μόσχας ανακοίνωσε το επίσημο διαζύγιο με τον Μάικ Τζέιμς, ο οποίος είναι ελεύθερος να διαλέξει την επόμενη ομάδα της καριέρας του.

Ο συναγερμός στις ομάδες της EuroLeague έχει αρχίζει να ηχεί! Ο Μάικ Τζέιμς έμεινε ελεύθερος από την ΤΣΣΚΑ Μόσχας και ενώ είχε περάσει τις τελευταίες ημέρες στη Μόσχα, κάνοντας προπονήσεις με τη δεύτερη ομάδα των Ρώσων.

«Δεν έχουμε καμία αμφιβολία για τις ικανότητες του Μάικ Τζέιμς. Είμαστε ευγνώμονες για τις λαμπερές στιγμές, το απίθανο στυλ παιχνιδιού, την ικανότητα να αναλαμβάνει την ευθύνη στις κρίσιμες στιγμές. Εύχομαι ειλικρινά τα καλύτερα στον Μάικ. Είμαι σίγουρος ότι τον περιμένουν πολλές προσωπικές και επαγγελματικές νίκες», ανέφερε ο πρόεδρος της ΤΣΣΚΑ, Αντρέι Βατούνιν.

Οι δύο πλευρές έφτασαν σε συμφωνία για τη λύση του συμβολαίου του. Πριν από μερικές ημέρες, σύμφωνα με το mozzartsports, χρειάζονταν 600.000 δολάρια, προκειμένου ο Τζέιμς να έμενε ελεύθερος, κάτι ωστόσο που διέψευσε ο Αμερικανός γκαρντ.

CSKA parts ways with James



Our club has come to an agreement with guard @TheNatural_05 to terminate the current contract. pic.twitter.com/9DCRZlcZ0m