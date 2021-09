Ζάλγκιρις: Λάμψη Μούντιε στη φιλική ήττα από την Λοκομοτίβ Κουμπάν (vids)

Η Ζάλγκιρις Κάουνας ηττήθηκε με 87-88 από την Λοκομοτίβ Κουμπάν, σε φιλική αναμέτρηση που διεξήχθη στο προπονητικό της κέντρο.

Η ρωσική ομάδα επικράτησε στο φινάλε, χάρη σε νικητήριο καλάθι του Έρικ ΜακΚόλουμ, με έναν πόντο των πρωταθλητών Λιθουανίας, σε ένα φιλικό τεστ όπου ο νεοαποκτηθής πλειμέικερ, Εμάνουελ Μούντιε, έδειξε πτυχές της ποιότητας του.

Ο 25χρονος άσος ξεχώρισε για την ομάδα του Μάρτιν Σίλερ στο ανεπίσημο ντεμπούτο του με 21 πόντους, 5 ασίστ και 2 ριμπάουντ σε 28 λεπτά συμμετοχής. Ο Τάιλερ Κάβανο τον ακολούθησε στο σκορ, συνεισφέροντας 16 πόντους και 5 ριμπάουντ σε 21 λεπτά δράσης.

Από πλευράς νικητών, ο ΜακΚόλουμ σταμάτησε στους 23 πόντους. Είναι αξιοσημείωτο πως τους πέτυχε όλους στο δεύτερο ημίχρονο της συνάντησης, κάνοντας εν τέλει την διαφορά στο ματς. Άλλους 19 πρόσθεσε στον ρωσικό «λογαριασμό» ο Τζόναθαν Μότλεϊ.

Τα δεκάλεπτα: 22-22, 46-44, 67-71, 87-88

.@emmanuelmudiay with 6 points in a row in third quarter! pic.twitter.com/n9zxNjF5xQ