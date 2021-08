Euroleague: «Ο Μπατίστ ήταν... μηχανή στον Παναθηναϊκό!» (vid)

H Euroleague αποθέωσε τον Μάικ Μπατίστ μέσω ενός video με μερικές όμορφες φάσεις του με την... πράσινη φανέλα κόντρα στη Μάλαγα.

Είναι ένας εκ των κορυφαίων ψηλών που έχουν παίξει ποτέ στα ελληνικά και τα ευρωπαϊκά γήπεδα. Ο Μάικ Μπατίστ μεγαλούργησε με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, όντας ένας... βράχος μέσα στη ρακέτα και φόβος και τρόμος στο pick n roll. Με το... τριφύλλι κατέκτησε 3 Euroleague, έχοντας καθοριστική συμβολή.

Πλέον είναι assistant coach στους Μάτζικ και το ΝΒΑ, θέλοντας να μάθει τα... μυστικά της κυριαρχίας του και στους παίκτες του Ορλάντο.

Η Euroleague ταξίδεψε στο παρελθόν και ανέβασε ένα video με μερικές εντυπωσιακές φάσεις του Μπατίστ όταν... μάγευε στο ΟΑΚΑ κόντρα στη Μάλαγα, το οποίο φυσικά δημοσίευσαν και οι... πράσινοι.

Διαβάστε και τη συνέντευξη που παραχώρησε στο Gazzetta και τον Αντώνη Καλκαβούρα πριν λίγες μέρες ο Μπατίστ.

A machine during his time with @paobcgr 😎



Some @coachmb1977 career highlights 🎥 pic.twitter.com/XBCKcegSVE