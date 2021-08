Παναθηναϊκός: Συμμετέχει σε δυνατό τουρνουά με Μπάγερν, Ερυθρό Αστέρα και Βίρτους (pic)

Φιλικό τουρνουά με... άρωμα EuroLeague θα διεξαχθεί στο Audi Dome του Μονάχου στις 11 & 12 του προσεχούς Σεπτεμβρίου.

Η Μπάγερν Μονάχου θα φιλοξενήσει στο «σπίτι» της το τουρνουά φιλικού χαρακτήρα «Magenta Sport Cup», στο οποίο θα λάβουν μέρος κι οι Παναθηναϊκός, Ερυθρός Αστέρας από την EuroLeague καθώς και η πρωταθλήτρια Ιταλίας Βίρτους Μπολόνια από το EuroCup.

Τα παιχνίδια προετοιμασίας θα διεξαχθούν στο Audi Dome του Μονάχου (11 και 12 Σεπτεμβρίου) κι οι τέσσερις ομάδες θα έχουν την ευκαιρία να τεστάρουν τον βαθμό ετοιμότητας τους, λίγες εβδομάδες πριν την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων τους για τη νέα αγωνιστική σεζόν.

Το συγκρότημα του κόουτς Δημήτρη Πρίφτη μετρά πλέον αντίστροφα για την έναρξη της προετοιμασίας του, τη στιγμή που οι νεοαποκτηθέντες Αμερικανοί Κέντρικ Πέρι και Τζεχάιβ Φλόιντ έγιναν οι πρώτοι του ξένοι αθλητές που πάτησαν επί ελληνικού εδάφους.

