Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης: Επίσημη η συμφωνία με τον Τζόρνταν Μίκι! (pic)

Όπως σας είχε ανακοινώσει πρώτο το Gazzetta, η Ζενίτ ανακοίνωσε την απόκτηση του Τζόρνταν Μίκι.

Συνεχίζει να ενισχύεται η Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης και αυτή την φορά ανακοίνωσε μια κίνηση για την γραμμή των ψηλών της.

Η ρωσική ομάδα ανακοίνωσε την απόκτηση του Τζόρνταν Μίκι, με την συμφωνία να ισχύει για τον επόμενο χρόνο και σας είχε ενημερώσει πρώτο το Gazzetta. Ο Αμερικανός αφήνει πίσω του την περιπέτεια του με την Χίμκι, αλλά συνεχίζει την καριέρα του στην Ρωσία.

«Ήμουν πολύ χαρούμενος όταν άκουσα για το ενδιαφέρον της Ζενίτ. Ήταν τιμή μου που έλαβα μια προσφορά από την ομάδα, η οποία είχε με απίθανη σεζόν. Ο Πασκουάλ είναι ένας σπουδαίος προπονητής, η φιλοσοφία του είναι πολύ κοντά μου.

Με την Ζενίτ, θέλω όχι μόνο να φτάσω στα playoffs της Euroleague, αλλά και να φτάσω στο Final 4, καθώς και να αγωνιστώ για το πρωτάθλημα στο VTB United League. Νομίζω ότι έχουν δημιουργηθεί όλες οι κατάλληλες συνθήκες αυτή τη σεζόν».

👋🏾 Please, Welcome Our New Player @Jmickey_02 !https://t.co/Wj25WS6SQ3 pic.twitter.com/P39oDXtWrO