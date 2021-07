Μπασκόνια: Επιστρέφει ο Γκρέιντζερ (pic)

Ο Τζέισον Γκρέιντζερ θα παίζει και πάλι στη Μπασκόνια τη νέα σεζόν, μετά το 2020.

Δεν μπόρεσε να μείνει για καιρό μακριά από τη Μπασκόνια ο Τζέισον Γκρέιντζερ.

Ο Ουρουγουανός περιφερειακός θα υπογράψει συμβόλαιο 1+1 έτους με τους Βάσκους σύμφωνα με τον δημοσιογράφιο Τσέμα Ντε Λούκας, αφήνοντας την Άλμπα. Στη Μπασκόνια έπαιξε από το 2017 μέχρι το 2020 και πλέον θα είναι και πάλι παίκτης της.

Πέρυσι αγωνίστηκε σε 28 ματς με τη φανέλα των Γερμανών στη Euroleague και μέτρησε 8,1 πόντους, 4,9 ασίστ και 2,7 ριμπάουντ και 34% στα τρίποντα. Σημαντική ενίσχυση για τους Βάσκους που έχασαν τον Βιλντόζα πριν τελειώσει η φετινή σεζόν.

ÚLTIMA HORA: El Baskonia está cerrando la vuelta de Jayson Granger (31 años; 1.88 m.) por 1+1. Más información en @EurohoopsES.



Baskonia is finalizing a 1+1 deal with Jayson Granger. @webEncestando first to report the interest. More information on @Eurohoopsnet.