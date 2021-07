Εξετάζει τον Νόρις Κόουλ η Ζαλγκίρις (pic)

Ο Νόρις Κόουλ αποχώρησε από τη Βιλερμπάν και η Ζαλγκίρις Κάουνας φέρεται να εξετάζει την περίπτωση του Αμερικανού πρώην NBAer.

Η Βιλερμπάν αποφάσισε να αποδεσμεύσει τον Νόρις Κόουλ πριν ολοκληρωθεί το διετές συμβόλαιο που υπέγραψε το περασμένο καλοκαίρι ο Αμερικανός.

Ο πρωταθλητής με τους Μαϊάμι Χιτ τη διετία 2012-13 σημείωσε φέτος 13.7 πόντους, 3.6 ασίστ και 1.9 ριμπάουντ μ.ό. σε 30 συμμετοχές στην EuroLeague, πλέον όμως βρίσκεται σε αναζήτηση του επόμενου σταθμού της καριέρας του και η Ζαλγκίρις Κάουνας φέρεται να εξετάζει την περίπτωσή του.

Όσον αφορά τον Τζέισον Γκρέιντζερ που η περίπτωσή του ήλθε επίσης στο προσκήνιο για τους Λιθουανούς, λογίζεται ως ακριβός για τη Ζαλγκίρις.

Zalgiris Kaunas is considering the case of Norris Cole who parted ways with ASVEL, I am told. Jayson Granger who is / was also on the list seems to be too expensive.



Francois Lamy, formerly in sports direction of ASVEL, is working for Zalgiris now and knows Cole pretty well. pic.twitter.com/mHD5dvtqxR