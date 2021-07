Ζενίτ: Παρελθόν ο Κέι Σι Ρίβερς (pic)

Ο Κέι Σι Ρίβερς αποτελεί παρελθόν από τη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης, κάτι που ανακοινώθηκε και επίσημα από την ομάδα.

Ο Αμερικανός γκαρντ/φόργουορντ, ο οποίος αγωνίστηκε και στον Παναθηναϊκό τη διετία 2016-2018, δεν θα συνεχίσει στην Αγία Πετρούπολη και τη νέα σεζόν.

Η Ζενίτ ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών, γράφοντας στα social media: «Σε ευχαριστούμε Κέι Σι Ρίβερς. Ήταν ένα απίστευτο ταξίδι και ήσουν πολύ σημαντικός στη σεζόν. Καλή τύχη».

Σε 37 ματς της EuroLeague, ο Κέι Σι Ρίβερς μέτρησε κατά μέσο όρο 6,1 πόντους και 2,5 ριμπάουντ ανά 22:18 λεπτά συμμετοχής, σουτάροντας με 48% στα δίποντα, 35% στα τρίποντα και 45% στις βολές.

Thank You, @kcriv3rs ! It was an incredible journey and You were a very important part of the Season.

Good Luck! https://t.co/tqdpdQXf6Q pic.twitter.com/M9ljqvMd6H