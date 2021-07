Αρμάνι Μιλάνο: «Τέλος ο Λεντέι» (pic)

Όπως αναφέρουν στην Ιταλία, ο Ζακ Λεντέι αποτελεί παρελθόν από την Αρμάνι Μιλάνο.

Ο Αμερικανός φόργουορντ, ο οποίος αγωνίστηκε και στον Ολυμπιακό τη σεζόν 2018-19 πριν μετακομίσει σε Ζάλγκιρις Κάουνας και Αρμάνι, δεν πρόκειται να συνεχίσει και τη νέα σεζόν στο Μιλάνο.

Όπως ανέφερε ο Ιταλός δημοσιογράφος Εμιλιάνο Καρσία, «χώρισαν» οι δρόμοι του Λεντέι με την Αρμάνι και έτσι ο παίκτης μπορεί να αναζητήσει αλλού τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Όπως φαίνεται η μετακίνηση του Ντίνου Μήτογλου στο Μιλάνο, αυτομάτως άνοιξε και την πόρτα της εξόδου στον 27χρονο πάουερ φόργουορντ.

Φέτος αγωνίστηκε σε 36 ματς της EuroLeague έχοντας κατά μέσο όρο 10 πόντους και 4,5 ριμπάουντ, σουτάροντας με 49% στα δίποντα, 47% στα τρίποντα και 92% στις βολές.

Zach LeDay and Milano have officially separated, sources tell @Sportando.

He’s a free and clear free agent.