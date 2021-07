Παναθηναϊκός: Ανανέωσε ο Νέντοβιτς!

O Νεμάνια Νέντοβιτς θα παραμείνει παίκτης του Παναθηναϊκού για τα επόμενα δύο χρόνια!

Δεν... πάει πουθενά! Σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta, ο Νεμάνια Νέντοβιτς θα παραμείνει παίκτης του Παναθηναϊκού για τα δύο επόμενα χρόνια.

Ο Σέρβος γκαρντ πέρασε από... σαράντα κύματα (και) τη φετινή σεζόν ωστόσο στον Παναθηναϊκό αναγνώρισαν την προσφορά του και την αφοσίωσή του στην ομάδα. Αποτέλεσμα; Οι δύο πλευρές να δώσουν τα χέρια για συμβόλαιο δύο ετών!

Ο Νέντοβιτς αγωνίστηκε σε 25 ματς της φετινής EuroLeague έχοντας κατά μέσο όρο 16 πόντους, 3,7 ασίστ και 1,9 ριμπάουντ σουτάροντας με 51% στα δίποντα, 37% στα τρίποντα και 84% στις βολές.

Αν μη τι άλλο ο Σέρβος γκαρντ στάθηκε άτυχος τη φετινή σεζόν, καθώς έπρεπε να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για περίπου δύο μήνες λόγω θλάσης, ενώ στη συνέχεια ο κορονοϊός του χτύπησε την πόρτα με αποτέλεσμα να χάσει και το υπόλοιπο της σεζόν.

Παρόλα αυτά, στο πρώτο μισό της σεζόν πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις, κάτι που δεν μπορούσε να περάσει απαρατήρητο από κανέναν. Ο Παναθηναϊκός αναγνώρισε την προσφορά του στην ομάδα, εκείνος ήθελε σαν... τρελός να παραμείνει και λίγο μετά τη συμφωνία με τον Ιωάννη Παπαπέτρου, οι «πράσινοι» έκλεισαν και τη δεύτερη σημαντική ανανέωση,

Gazzetta source: @nedovic1624 for two more years at @paobc !!! pic.twitter.com/H5OfJ15IFx