Ζαλγκίρις: Επιστροφή Καλνιέτις με διετές συμβόλαιο (pic)

Ο 34χρονος Μάντας Καλνιέτις επιστρέφει στη Ζαλγκίρις (για την 3η θητεία του) μετά από 5 χρόνια, υπογράφοντας συμβόλαιο δύο ετών με τους Λιθουανούς.

Πρώτα στην Αρμάνι Μιλάνο. Μετά στη Βιλερμπάν. Και από εκεί, στη Λοκομοτίβ Κουμπάν. Ο Μάντας Καλνιέτις δεν μπορούσε να αντέξει περισσότερο μακριά από τη Ζαλγκίρις.

Έχοντας στις «αποσκευές» του τον τίτλο του MVP στην VTB League, o 34χρονος Λιθουανός guard επιστρέφει στο Κάουνας και στη EuroLeague.

Στην VTB League μέτρησε 9.6 πόντους, 3.4 ριμπάουντ και 9.8 ασίστ ανά παιχνίδι, με την Λοκομοτίβ να τερματίζει στη 2η θέση της κανονικής περιόδου.

Ήδη η Ζαλγκίρις έχει ανακοινώσει την απόκτηση των Γκίφεϊ και Κάβανο.

