ΤΣΣΚΑ: Τέλος ο Μάικλ Έρικ (pic)

Παρελθόν αποτελεί από την ΤΣΣΚΑ Μόσχας ο Μάικλ Έρικ, καθώς η ομάδα του «στρατού» δεν πρόκειται να ανανεώσει το συμβόλαιό του.

Ήταν αναμενόμενο. Ο Μάικλ Έρικ δεν θα συνέχιζε στη Μόσχα για λογαριασμό της ΤΣΣΚΑ, με την ρωσική ομάδα να ευχαριστεί τον Νιγηριανό σέντερ ανακοινώνοντας ότι το συμβόλαιό του έχει λήξει.

Φυσικά δεν υπήρχε πρόθεση από την πλευρά της ΤΣΣΚΑ να το ανανεώσει. Άλλωστε ο 33χρονος παίκτης είχε αποκτηθεί μεσούσης της σεζόν προκειμένου να καλύψει το «κενό» που άφησε ο τραυματισμός του Νίκολα Μιλουτίνοφ. Ο Σέρβος υπολογίζεται κανονικά από τον Δημήτρη Ιτουδη με την έναρξη της νέας χρονιάς.

Ο Μάικλ Έρικ αγωνίστηκε σε 14 ματς με τη φανέλα της ΤΣΣΚΑ έχοντας κατά μέσο όρο 5,4 πόντους και 3,3 ριμπάουντ (67% στα δίποντα, 70% στις βολές) ανά 12 λεπτά συμμετοχής.

Thank you, @MEasy_50!



Center Micheal Eric left our team upon expiration of his contract pic.twitter.com/0biHYcZNgV