Αναντολού Εφές: «Σοβαρό ενδιαφέρον για Ουόκαπ» (pic)

Ο Τόμας Ουόκαπ φαίνεται να βρίσκεται στο στόχαστρο της Αναντολού Εφές ενόψει της νέας χρονιάς.

Ο Αμερικανός γκαρντ που πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις στο Κάουνας με τη φανέλα της Ζάλγκιρις, έχει «κεντρίσει» το ενδιαφέρον των πρωταθλητών Ευρώπης!

Όπως αναφέρει ο Λιθουανός δημοσιογράφος, Ντονάτας Ούρμπονας, η Εφές έχει εκφράσει σοβαρό ενδιαφέρον για την απόκτηση του Ουόκαπ.

Στα τρία χρόνια που έμεινε στην Ζάλγκιρις μέτρησε 96 ματς στην EuroLeague με 7,6 πόντους, 4 ασίστ, 3 ριμπάουντ ενώ σούταρε με 51% στα δίποντα, 38% στα τρίποντα και 86% στις βολές.

Anadolu Efes appeared in the race for Thomas Walkup, per sources. Hearing their interest is very serious.