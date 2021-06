Λάρκιν: Τα καλύτερα του στο χρυσό Final 4 της Εφές (vid)

O Σέιν Λάρκιν έβαλε το... λιθαράκι του για την κατάκτηση της Euroleague από την Εφές και οι διοργανωτές έφτιαξαν video με τα καλύτερα του στο Final 4.

Mπορεί να μην ήταν στην κατάσταση της περσινής σεζόν ο Σέιν Λάρκιν, ωστόσο ακόμα κι έτσι έχει την ποιότητα και την εμπειρία να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο σε ένα Final 4.

Ο γκαρντ της Εφές ήταν εκ των πρωταγωνιστών της ομάδας του Αταμάν στα 2 παιχνίδια του Final 4 και βγήκε μπροστά στις δύσκολες στιγμές κόντρα σε ΤΣΣΚΑ και Μπαρτσελόνα μαζί με τον ΜVP, Βασίλιε Μίτσιτς.

Aπέναντι στην ΤΣΣΚΑ είχε 11 πόντους, ενώ στον τελικό κόντρα στη Μπαρτσελόνα ήταν πολύ ανεβασμένος με 21 πόντους, 3 ασίστ και 28 βαθμούς στην αξιολόγηση.

Δείτε το video που έφτιαξε η Euroleague για τον... bomber της ομάδας του Εργκίν Αταμάν

.@ShaneLarkin_3 put on a show in the Final Four 💯



The 2020-21 EuroLeague champion recorded a total of 32 PTS I 33 PIR in the battle for the 🏆@AnadoluEfesSK · @SiestaFurniture pic.twitter.com/JDdpUit754