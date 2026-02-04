Δεν τα κατάφερε ο Πανιώνιος κόντρα στη Λιετκαμπέλις στη Λιθουανία και ηττήθηκε με 89-62. Οι «κυανέρυθροι» δεν μπόρεσαν να βγάλουν αντίδραση με τους Λιθουανούς να οδηγούνται με ευκολία στη νίκη.
Λιετκαμπέλις - Πανιώνιος: Το ματς
Με 6-0 ξεκίνησαν οι γηπεδούχοι δείχνοντας διάθεση να ελέγξουν το ματς από νωρίς, μάλιστα στη συνέχεια με 8-2 επιμέρους έφτασαν τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα για το 18-6 στο 6ο λεπτό του αγώνα. Ο Πατρίκης ήταν εκείνος που μείωσε στους 5 για τους «κυανέρυθρους» (19-14), όμως μέσω του Μόρις η Λιετκαμπέλις διατήρησε την υπεροχής της κλείνοντας το πρώτο δεκάλεπτο στο 23-14.
Γκίκας και Κρουζέρ πήραν τη σκυτάλη στη δεύτερη περίοδο ροκανίζοντας ξανά τη διαφορά στους 5 (28-23), όμως οι γηπεδούχοι έχτισαν ξανά διψήφια διαφορά (36-25). Με άλλο ένα επιμέρους 10-2 η διαφορά εκτοξεύτηκε στους 19 πόντους (46-27) με τη βοήθεια του Μόρις κλείνοντας ιδανικά το πρώτο ημίχρονο.
Μετά την ανάπαυλα, η αναμέτρηση συνέχισε στο ίδιο τέμπο με τη διαφορά όλο και να αυξάνεται. Το φράγμα των 20 πόντων είχε ξεπεραστεί, παρά τις προσπάθειες των Τόμασον και Γόντικα (64-42). Τόμασον, Κρούζερ και Λέμον μείωσαν στους 19 (67-48), αλλά όλα έμοιαζαν να έχουν κριθεί.
Τα δεκάλεπτα: 23-14, 46-27, 65-42, 89-62
Ο MVP... Ο Άιμακ με 19 πόντους και 14 ριμπάουντ.
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... Ο Τόμασον με 16 πόντους, 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... Η ατοχία του Πανιωνίου από την περιφέρεια με 4/28 τρίποντα που ήταν καθοριστική.
|Lietkabelis Panevezys
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|AST
|STL
|TO
|BLK
|PF
|PIR
|#
|Players
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|0
|F. Aimaq *
|24:15
|19
|6/10
|60.0%
|0/0
|0.0%
|7/12
|58.3%
|8
|6
|14
|0
|0
|4
|1
|2
|26
|1
|J. Morris
|19:49
|16
|1/4
|25.0%
|4/7
|57.1%
|2/2
|100%
|0
|2
|2
|0
|1
|0
|0
|1
|12
|2
|D. Bickauskis *
|14:39
|4
|1/1
|100%
|0/0
|0.0%
|2/2
|100%
|0
|2
|2
|3
|2
|0
|0
|1
|12
|4
|J. Furmanavicius
|18:31
|5
|2/5
|40.0%
|0/3
|0.0%
|1/2
|50.0%
|1
|2
|3
|1
|0
|0
|0
|3
|-2
|6
|L. Mutic *
|17:49
|3
|1/6
|16.7%
|0/2
|0.0%
|1/2
|50.0%
|1
|2
|3
|1
|1
|0
|0
|4
|-4
|7
|K. Kullamae *
|22:27
|19
|2/5
|40.0%
|5/7
|71.4%
|0/0
|0.0%
|0
|3
|3
|2
|0
|1
|0
|2
|19
|TOTAL
|200:00
|89
|21/44
|47.7%
|10/27
|37.0%
|17/24
|70.8%
|15
|28
|43
|20
|7
|7
|2
|22
|101
|Panionios Cosmorama Travel Athens
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|PIR
|#
|Players
|0
|N. Watson *
|19:52
|10
|5/10
|50.0%
|5/10
|50.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|5
|4
|9
|3
|5
|2
|0
|0
|11
|1
|S. Lemon *
|31:35
|8
|3/9
|33.3%
|3/5
|60.0%
|0/4
|0.0%
|2/2
|100%
|0
|3
|3
|3
|0
|0
|0
|2
|10
|3
|B. Taylor
|25:23
|3
|1/9
|11.1%
|0/3
|0.0%
|1/6
|16.7%
|0/0
|0.0%
|0
|3
|3
|4
|1
|3
|0
|0
|6
|9
|S. Oikonomopoulos
|08:25
|0
|0/1
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/1
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|0
|0
|1
|2
|1
|0
|0
|-3
|11
|M. Lewis
|00:00
|0
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|25
|K. Gontikas
|12:31
|5
|1/3
|33.3%
|1/3
|33.3%
|0/0
|0.0%
|3/4
|75.0%
|0
|2
|2
|1
|2
|0
|1
|0
|6
|32
|J. Thomasson *
|28:57
|16
|6/15
|40.0%
|5/10
|50.0%
|1/5
|20.0%
|3/3
|100%
|1
|3
|4
|3
|1
|1
|0
|0
|15
|34
|J. Kreuser *
|19:14
|8
|4/9
|44.4%
|4/4
|100%
|0/5
|0.0%
|0/0
|0.0%
|1
|4
|5
|0
|5
|2
|0
|1
|4
|41
|A. Patrikis
|28:23
|9
|4/6
|66.7%
|3/4
|75.0%
|1/2
|50.0%
|0/0
|0.0%
|3
|7
|10
|0
|2
|0
|1
|0
|17
|88
|N. Gkikas *
|25:40
|3
|1/6
|16.7%
|0/1
|0.0%
|1/5
|20.0%
|0/2
|0.0%
|1
|2
|3
|4
|2
|4
|1
|1
|2
|TOTAL
|200:00
|62
|25/68
|36.8%
|21/40
|52.5%
|4/28
|14.3%
|8/11
|72.7%
|14
|29
|43
|19
|20
|14
|3
|4
|71
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.