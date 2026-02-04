Ο Πανιώνιος γνώρισε βαριά ήττα με 89-62 από τη Λιετκαμπέλις στη Λιθουανία.

Δεν τα κατάφερε ο Πανιώνιος κόντρα στη Λιετκαμπέλις στη Λιθουανία και ηττήθηκε με 89-62. Οι «κυανέρυθροι» δεν μπόρεσαν να βγάλουν αντίδραση με τους Λιθουανούς να οδηγούνται με ευκολία στη νίκη.

Λιετκαμπέλις - Πανιώνιος: Το ματς

Με 6-0 ξεκίνησαν οι γηπεδούχοι δείχνοντας διάθεση να ελέγξουν το ματς από νωρίς, μάλιστα στη συνέχεια με 8-2 επιμέρους έφτασαν τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα για το 18-6 στο 6ο λεπτό του αγώνα. Ο Πατρίκης ήταν εκείνος που μείωσε στους 5 για τους «κυανέρυθρους» (19-14), όμως μέσω του Μόρις η Λιετκαμπέλις διατήρησε την υπεροχής της κλείνοντας το πρώτο δεκάλεπτο στο 23-14.

Γκίκας και Κρουζέρ πήραν τη σκυτάλη στη δεύτερη περίοδο ροκανίζοντας ξανά τη διαφορά στους 5 (28-23), όμως οι γηπεδούχοι έχτισαν ξανά διψήφια διαφορά (36-25). Με άλλο ένα επιμέρους 10-2 η διαφορά εκτοξεύτηκε στους 19 πόντους (46-27) με τη βοήθεια του Μόρις κλείνοντας ιδανικά το πρώτο ημίχρονο.

Μετά την ανάπαυλα, η αναμέτρηση συνέχισε στο ίδιο τέμπο με τη διαφορά όλο και να αυξάνεται. Το φράγμα των 20 πόντων είχε ξεπεραστεί, παρά τις προσπάθειες των Τόμασον και Γόντικα (64-42). Τόμασον, Κρούζερ και Λέμον μείωσαν στους 19 (67-48), αλλά όλα έμοιαζαν να έχουν κριθεί.

Τα δεκάλεπτα: 23-14, 46-27, 65-42, 89-62

Ο MVP... Ο Άιμακ με 19 πόντους και 14 ριμπάουντ.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... Ο Τόμασον με 16 πόντους, 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... Η ατοχία του Πανιωνίου από την περιφέρεια με 4/28 τρίποντα που ήταν καθοριστική.

Lietkabelis Panevezys 2PT FG 3PT FG FT REB AST STL TO BLK PF PIR # Players MIN PTS M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB 0 F. Aimaq * 24:15 19 6/10 60.0% 0/0 0.0% 7/12 58.3% 8 6 14 0 0 4 1 2 26 1 J. Morris 19:49 16 1/4 25.0% 4/7 57.1% 2/2 100% 0 2 2 0 1 0 0 1 12 2 D. Bickauskis * 14:39 4 1/1 100% 0/0 0.0% 2/2 100% 0 2 2 3 2 0 0 1 12 4 J. Furmanavicius 18:31 5 2/5 40.0% 0/3 0.0% 1/2 50.0% 1 2 3 1 0 0 0 3 -2 6 L. Mutic * 17:49 3 1/6 16.7% 0/2 0.0% 1/2 50.0% 1 2 3 1 1 0 0 4 -4 7 K. Kullamae * 22:27 19 2/5 40.0% 5/7 71.4% 0/0 0.0% 0 3 3 2 0 1 0 2 19 TOTAL 200:00 89 21/44 47.7% 10/27 37.0% 17/24 70.8% 15 28 43 20 7 7 2 22 101