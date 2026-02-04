Λιετκαμπέλις - Πανιώνιος 89-62: Βαριά ήττα στη Λιθουανία

Ο Πανιώνιος γνώρισε βαριά ήττα με 89-62 από τη Λιετκαμπέλις στη Λιθουανία.

Δεν τα κατάφερε ο Πανιώνιος κόντρα στη Λιετκαμπέλις στη Λιθουανία και ηττήθηκε με 89-62. Οι «κυανέρυθροι» δεν μπόρεσαν να βγάλουν αντίδραση με τους Λιθουανούς να οδηγούνται με ευκολία στη νίκη.

Λιετκαμπέλις - Πανιώνιος: Το ματς

Με 6-0 ξεκίνησαν οι γηπεδούχοι δείχνοντας διάθεση να ελέγξουν το ματς από νωρίς, μάλιστα στη συνέχεια με 8-2 επιμέρους έφτασαν τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα για το 18-6 στο 6ο λεπτό του αγώνα. Ο Πατρίκης ήταν εκείνος που μείωσε στους 5 για τους «κυανέρυθρους» (19-14), όμως μέσω του Μόρις η Λιετκαμπέλις διατήρησε την υπεροχής της κλείνοντας το πρώτο δεκάλεπτο στο 23-14.

Γκίκας και Κρουζέρ πήραν τη σκυτάλη στη δεύτερη περίοδο ροκανίζοντας ξανά τη διαφορά στους 5 (28-23), όμως οι γηπεδούχοι έχτισαν ξανά διψήφια διαφορά (36-25). Με άλλο ένα επιμέρους 10-2 η διαφορά εκτοξεύτηκε στους 19 πόντους (46-27) με τη βοήθεια του Μόρις κλείνοντας ιδανικά το πρώτο ημίχρονο.

Μετά την ανάπαυλα, η αναμέτρηση συνέχισε στο ίδιο τέμπο με τη διαφορά όλο και να αυξάνεται. Το φράγμα των 20 πόντων είχε ξεπεραστεί, παρά τις προσπάθειες των Τόμασον και Γόντικα (64-42). Τόμασον, Κρούζερ και Λέμον μείωσαν στους 19 (67-48), αλλά όλα έμοιαζαν να έχουν κριθεί.

 

Τα δεκάλεπτα: 23-14, 46-27, 65-42, 89-62

Ο MVP... Ο Άιμακ με 19 πόντους και 14 ριμπάουντ.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... Ο Τόμασον με 16 πόντους, 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... Η ατοχία του Πανιωνίου από την περιφέρεια με 4/28 τρίποντα που ήταν καθοριστική.

Lietkabelis Panevezys2PT FG3PT FGFTREBASTSTLTOBLKPFPIR
#PlayersMINPTSM/A%M/A%M/A%OREBDREBREB
0F. Aimaq *24:15196/1060.0%0/00.0%7/1258.3%86140041226
1J. Morris19:49161/425.0%4/757.1%2/2100%0220100112
2D. Bickauskis *14:3941/1100%0/00.0%2/2100%0223200112
4J. Furmanavicius18:3152/540.0%0/30.0%1/250.0%12310003-2
6L. Mutic *17:4931/616.7%0/20.0%1/250.0%12311004-4
7K. Kullamae *22:27192/540.0%5/771.4%0/00.0%0332010219
TOTAL200:008921/4447.7%10/2737.0%17/2470.8%1528432077222101

Panionios Cosmorama Travel AthensFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-PIR
#Players
0N. Watson *19:52105/1050.0%5/1050.0%0/00.0%0/00.0%5493520011
1S. Lemon *31:3583/933.3%3/560.0%0/40.0%2/2100%0333000210
3B. Taylor25:2331/911.1%0/30.0%1/616.7%0/00.0%033413006
9S. Oikonomopoulos08:2500/10.0%0/00.0%0/10.0%0/00.0%00012100-3
11M. Lewis00:0000/00.0%0/00.0%0/00.0%0/00.0%000000000
25K. Gontikas12:3151/333.3%1/333.3%0/00.0%3/475.0%022120106
32J. Thomasson *28:57166/1540.0%5/1050.0%1/520.0%3/3100%1343110015
34J. Kreuser *19:1484/944.4%4/4100%0/50.0%0/00.0%145052014
41A. Patrikis28:2394/666.7%3/475.0%1/250.0%0/00.0%37100201017
88N. Gkikas *25:4031/616.7%0/10.0%1/520.0%0/20.0%123424112
TOTAL200:006225/6836.8%21/4052.5%4/2814.3%8/1172.7%1429431920143471
@Photo credits: eurokinissi
     

