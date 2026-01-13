Η Μπιλμπάο προηγήθηκε ακόμα και με 29 πόντους, επικρατώντας του ΠΑΟΚ με 95-73 και υποχρεώνοντας τον «Δικέφαλο του Βορρά» στην πρώτη ήττα στους «16» του FIBA Europe Cup.

Η Μπιλμπάο ήταν κυρίαρχη στο δεύτερο ημίχρονο απέναντι στον ΠΑΟΚ, φτάνοντας στο σημείο να προηγηθεί με 29 πόντους στα μισά της τέταρτης περιόδου (86-57, 34:09) και επικρατώντας με 95-73.

Οι Βάσκοι δεν άφησαν περιθώριο αμφισβήτησης στον «Δικέφαλο του Βορρά», ο οποίος γνώρισε την πρώτη ήττα στη φάση των «16» του FIBA Europe Cup και υποχώρησε στο 2-1 στο Group M. Ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να δείξει ανταγωνιστικό πρόσωπο κόντρα στην Μπιλμπάο, που έκανε το 3-0 και οδηγεί την κούρσα στον όμιλο.

Μπιλμπάο-ΠΑΟΚ: Ο αγώνας

Η Μπιλμπάο βρήκε ρυθμό στην επίθεση μέσα από την άμυνά της, τρέχοντας σερί 22-0 για το 26-10 στο 9ο λεπτό! Μάλιστα, οι Βάσκοι έκλεισαν το πρώτο δεκάλεπτο μπροστά στο σκορ με 31-16, έχοντας 7/9 δίποντα, 5/10 τρίποντα και μοιράζοντας οκτώ ασίστ χωρίς κανένα λάθος. Αντίθετα, ο «Δικέφαλος του Βορρά» υπέπεσε σε οκτώ λάθη σε αυτό το διάστημα και αναγκάστηκε από νωρίς να κυνηγάει στο σκορ.

Στη συνέχεια, ο ΠΑΟΚ προσπάθησε να αντιδράσει, ωστόσο η Μπιλμπάο διατηρούσε σταθερά το προβάδισμα στην Bilbao Arena και πήγε στα αποδυτήρια με το υπέρ της 49-39. Οι Βάσκοι σούταραν με καλά ποσοστά από την περιφέρεια (8/18 τρίποντα), ενώ οι φιλοξενούμενοι βρήκαν δεύτερες ευκαιρίες μέσω των επτά επιθετικών ριμπάουντ, με τον Τόμας Ντίμσα (8 π.) να ηγείται επιθετικά της ομάδας του Γιούρι Ζνοβτς.

Οι γηπεδούχοι κυριάρχησαν στο τρίτο δεκάλεπτο, περιορίζοντας τον ΠΑΟΚ στους 15 πόντους και χτίζοντας διαφορά ασφαλείας (74-54, 30'). Οι «ασπρόμαυροι» δεν κατάφεραν να βγάλουν αντίδραση, γνωρίζοντας την ήττα με 95-73.

Τα δεκάλεπτα: 31-16, 49-39, 74-54, 95-73.

Ο MVP: Ο Αλέιξ Φοντ σημείωσε 24 πόντους (2/2 δίποντα, 6/7 τρίποντα, 2/2 βολές) και πέντε ριμπάουντ.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Τόμας Ντίμσα είχε 15 πόντους, έξι ριμπάουντ, τρεις ασίστ και ισάριθμα κλεψίματα.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Η Μπιλμπάο σούταρε 14/32 τρίποντα.

Bilbao Basket FG 2PT FG 3PT FG FT REB View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF 2 Margiris Normantas * 16:18 6 2/8 25% 0/3 0% 2/5 40% 0/0 0% - - - 3 3 - - - -11 3 7 Harald Frey * 17:10 7 2/4 50% 1/1 100% 1/3 33.33% 2/2 100% - 1 1 1 - 2 - - -8 5 11 Bingen Errasti 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% - - - - - - - - - 7 13 Justin Jaworski 20:28 14 6/11 54.55% 4/5 80% 2/6 33.33% 0/0 0% - - - 2 2 2 1 - 31 10 15 Martin Krampelj * 17:42 5 2/3 66.67% 2/2 100% 0/1 0% 1/2 50% - 4 4 1 3 - - - -7 8 23 Darrun Hilliard * 23:26 10 2/7 28.57% 1/1 100% 1/6 16.67% 5/6 83.33% - 2 2 2 1 4 3 - 7 12 25 Kepa De Castro 00:05 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% - - - - - - - -2 - 30 Bassala Bagayoko 20:34 4 1/2 50% 1/2 50% 0/0 0% 2/2 100% - 4 4 - - - 3 - 30 10 32 Luke Petrasek 22:18 13 4/6 66.67% 3/4 75% 1/2 50% 4/4 100% - 4 4 2 2 1 2 - 29 18 35 Melwin Pantzar 22:24 6 2/6 33.33% 1/4 25% 1/2 50% 1/1 100% 2 1 3 7 2 - 1 - 26 13 40 Aleix Font 20:10 24 8/9 88.89% 2/2 100% 6/7 85.71% 2/2 100% 2 3 5 - 4 - 1 1 29 30 42 Tryggvi Hlinason * 19:26 6 2/2 100% 2/2 100% 0/0 0% 2/4 50% 1 5 6 2 1 1 - 2 -8 13 Team/Coaches 6 24 30 20 18 11 11 3 - TOTAL 200 95 31/58 53.45% 17/26 65.38% 14/32 43.75% 19/23 82.61% 6 24 30 20 18 11 11 3 -