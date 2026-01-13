Μπιλμπάο-ΠΑΟΚ 95-73: Οι Βάσκοι παρέσυραν τον «Δικέφαλο του Βορρά»

Γιάννης Σταυρουλάκης

Η Μπιλμπάο προηγήθηκε ακόμα και με 29 πόντους, επικρατώντας του ΠΑΟΚ με 95-73 και υποχρεώνοντας τον «Δικέφαλο του Βορρά» στην πρώτη ήττα στους «16» του FIBA Europe Cup.

Η Μπιλμπάο ήταν κυρίαρχη στο δεύτερο ημίχρονο απέναντι στον ΠΑΟΚ, φτάνοντας στο σημείο να προηγηθεί με 29 πόντους στα μισά της τέταρτης περιόδου (86-57, 34:09) και επικρατώντας με 95-73.

Οι Βάσκοι δεν άφησαν περιθώριο αμφισβήτησης στον «Δικέφαλο του Βορρά», ο οποίος γνώρισε την πρώτη ήττα στη φάση των «16» του FIBA Europe Cup και υποχώρησε στο 2-1 στο Group M. Ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να δείξει ανταγωνιστικό πρόσωπο κόντρα στην Μπιλμπάο, που έκανε το 3-0 και οδηγεί την κούρσα στον όμιλο.

Μπιλμπάο-ΠΑΟΚ: Ο αγώνας

Η Μπιλμπάο βρήκε ρυθμό στην επίθεση μέσα από την άμυνά της, τρέχοντας σερί 22-0 για το 26-10 στο 9ο λεπτό! Μάλιστα, οι Βάσκοι έκλεισαν το πρώτο δεκάλεπτο μπροστά στο σκορ με 31-16, έχοντας 7/9 δίποντα, 5/10 τρίποντα και μοιράζοντας οκτώ ασίστ χωρίς κανένα λάθος. Αντίθετα, ο «Δικέφαλος του Βορρά» υπέπεσε σε οκτώ λάθη σε αυτό το διάστημα και αναγκάστηκε από νωρίς να κυνηγάει στο σκορ.

Στη συνέχεια, ο ΠΑΟΚ προσπάθησε να αντιδράσει, ωστόσο η Μπιλμπάο διατηρούσε σταθερά το προβάδισμα στην Bilbao Arena και πήγε στα αποδυτήρια με το υπέρ της 49-39. Οι Βάσκοι σούταραν με καλά ποσοστά από την περιφέρεια (8/18 τρίποντα), ενώ οι φιλοξενούμενοι βρήκαν δεύτερες ευκαιρίες μέσω των επτά επιθετικών ριμπάουντ, με τον Τόμας Ντίμσα (8 π.) να ηγείται επιθετικά της ομάδας του Γιούρι Ζνοβτς.

 

Οι γηπεδούχοι κυριάρχησαν στο τρίτο δεκάλεπτο, περιορίζοντας τον ΠΑΟΚ στους 15 πόντους και χτίζοντας διαφορά ασφαλείας (74-54, 30'). Οι «ασπρόμαυροι» δεν κατάφεραν να βγάλουν αντίδραση, γνωρίζοντας την ήττα με 95-73.

Τα δεκάλεπτα: 31-16, 49-39, 74-54, 95-73.

Ο MVP: Ο Αλέιξ Φοντ σημείωσε 24 πόντους (2/2 δίποντα, 6/7 τρίποντα, 2/2 βολές) και πέντε ριμπάουντ.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Τόμας Ντίμσα είχε 15 πόντους, έξι ριμπάουντ, τρεις ασίστ και ισάριθμα κλεψίματα.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Η Μπιλμπάο σούταρε 14/32 τρίποντα.

Bilbao BasketFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
2Margiris Normantas *16:1862/825%0/30%2/540%0/00%---33----113
7Harald Frey *17:1072/450%1/1100%1/333.33%2/2100%-111-2---85
11Bingen Errasti00:0000/00%0/00%0/00%0/00%---------7
13Justin Jaworski20:28146/1154.55%4/580%2/633.33%0/00%---2221-3110
15Martin Krampelj *17:4252/366.67%2/2100%0/10%1/250%-4413----78
23Darrun Hilliard *23:26102/728.57%1/1100%1/616.67%5/683.33%-222143-712
25Kepa De Castro00:0500/00%0/00%0/00%0/00%--------2-
30Bassala Bagayoko20:3441/250%1/250%0/00%2/2100%-44---3-3010
32Luke Petrasek22:18134/666.67%3/475%1/250%4/4100%-442212-2918
35Melwin Pantzar22:2462/633.33%1/425%1/250%1/1100%21372-1-2613
40Aleix Font20:10248/988.89%2/2100%6/785.71%2/2100%235-4-112930
42Tryggvi Hlinason *19:2662/2100%2/2100%0/00%2/450%156211-2-813
Team/Coaches62430201811113-
TOTAL2009531/5853.45%17/2665.38%14/3243.75%19/2382.61%62430201811113-
PAOK BCFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
0Timmy Allen *23:05124/1040%3/742.86%1/333.33%3/475%167-321--1811
2Cleveland Melvin *21:52114/850%1/333.33%3/560%0/00%1-1-3-1--129
5Breein Tyree26:0793/933.33%1/520%2/450%1/333.33%1346142--209
6Antonis Koniaris04:3921/250%1/1100%0/10%0/00%----21---19
10Nikos Chougkaz15:5663/650%3/560%0/10%0/00%235-1----810
12Diamantis Slaftsakis00:0000/00%0/00%0/00%0/00%---------13
17Thodoris Zaras00:0000/00%0/00%0/00%0/00%---------17
18Marvin Jones *18:5963/837.5%3/650%0/20%0/00%-22-21---102
21Nikos Persidis14:4373/3100%2/2100%1/1100%0/10%134121---710
26Patrick Beverley *18:5431/333.33%1/1100%0/20%1/250%-2223511-41
33Ben Moore23:1320/10%0/10%0/00%2/2100%31432-1--149
35Tomas Dimsa *32:32155/1338.46%2/540%3/837.5%2/2100%426323---1613
Team/Coaches1-12-----
TOTAL2007327/6342.86%17/3647.22%10/2737.04%9/1464.29%14223615231761-
@Photo credits: FIBA
     

