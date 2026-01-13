ΠΑΟΚ: Η βαθμολογία στον όμιλο μετά την ήττα από την Μπιλμπάο

Γιάννης Σταυρουλάκης
Η βαθμολογία στον όμιλο του ΠΑΟΚ μετά την ήττα από την Μπιλμπάο

Δείτε πώς διαμορφώνεται η κατάταξη στον όμιλο του ΠΑΟΚ μετά την ήττα από τη Μπιλμπάο στη Χώρα των Βάσκων.

Ο ΠΑΟΚ γνώρισε την ήττα από τη Μπιλμπάο με 95-73, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της φάσης των «16» του FIBA Europe Cup, και υποχώρησε στο 2-1 στο Group M της διοργάνωσης.

Οι γηπεδούχοι υποχρέωσαν τον «Δικέφαλο του Βορρά» στην πρώτη του ήττα στη φάση των «16» και παράλληλα διεύρυναν το αήττητο σερί τους στον όμιλο.

Πλέον, η ομάδα του Γιούρι Ζντοβτς έχει μπροστά της τον εκτός έδρας αγώνα με την Πριεβίτζα, την επόμενη Τετάρτη 21/1 στις 20:00.

Αποτελέσματα-3η αγωνιστική

Τρίτη 13/1

 

Τετάρτη 14/1

  • 20:00 Πριεβίτζα-Σπόρτινγκ Λισαβόνας

Κατάταξη - Group M

  1. Μπιλμπάο 3-0
  2. ΠΑΟΚ 2-1
  3. Σπόρτινγκ Λισαβόνας 0-2
  4. Πριεβίτζα 0-2

Επόμενη αγωνιστική (4η)

Τετάρτη 21/1

  • 20:00 Πριεβίτζα-ΠΑΟΚ
  • 21:30 Σπόρτινγκ Λισαβόνας-Μπιλμπάο
@Photo credits: FIBA
     

