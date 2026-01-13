Η βαθμολογία στον όμιλο του ΠΑΟΚ μετά την ήττα από την Μπιλμπάο

ΠΑΟΚ: Η βαθμολογία στον όμιλο μετά την ήττα από την Μπιλμπάο
Ο ΠΑΟΚ γνώρισε την ήττα από τη Μπιλμπάο με 95-73, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της φάσης των «16» του FIBA Europe Cup, και υποχώρησε στο 2-1 στο Group M της διοργάνωσης.
Οι γηπεδούχοι υποχρέωσαν τον «Δικέφαλο του Βορρά» στην πρώτη του ήττα στη φάση των «16» και παράλληλα διεύρυναν το αήττητο σερί τους στον όμιλο.
Πλέον, η ομάδα του Γιούρι Ζντοβτς έχει μπροστά της τον εκτός έδρας αγώνα με την Πριεβίτζα, την επόμενη Τετάρτη 21/1 στις 20:00.
Αποτελέσματα-3η αγωνιστική
Τρίτη 13/1
Τετάρτη 14/1
- 20:00 Πριεβίτζα-Σπόρτινγκ Λισαβόνας
Κατάταξη - Group M
- Μπιλμπάο 3-0
- ΠΑΟΚ 2-1
- Σπόρτινγκ Λισαβόνας 0-2
- Πριεβίτζα 0-2
Επόμενη αγωνιστική (4η)
Τετάρτη 21/1
- 20:00 Πριεβίτζα-ΠΑΟΚ
- 21:30 Σπόρτινγκ Λισαβόνας-Μπιλμπάο
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.