Ζήσης: «Θα υπάρξει ενίσχυση και άμεσα – Πιστεύουμε στον κόουτς»

Ο Νίκος Ζήσης εξήγησε τα κριτήρια της επιλογής του Ιγκόρ Μίλιτσιτς στην τεχνική ηγεσία και προανήγγειλε την άμεση ενίσχυση της ομάδας.

Ο τζένεραλ μάνατζερ της ΚΑΕ Άρης, Νίκος Ζήσης, παρουσίασε τον 49χρονο τεχνικό τεχνικό λέγοντας ότι… «έχει καταθέσει τα διαπιστευτήρια του σε συλλόγους που έχει εργαστεί και στην εθνική Πολωνίας. Τον θεωρούμε ικανό να ηγηθεί αυτής της προσπάθειας και αν έχουμε καλύτερη εικόνα στο γήπεδο».

Εκεί ρωτήθηκε για την αγωνιστική εικόνα της ομάδας η οποία οδήγησε στην αντικατάσταση του Μπόγκνταν Κάραϊτσιτς. «Καταρχάς, συμμεριζόμαστε την αγωνία του κόσμου για την εικόνα της ομάδας η οποία θέλουμε να είναι ανταγωνιστική. Η ομάδα δεν έχει παίξει μπάσκετ ων δυνατοτήτων της. Πετύχαμε μια σημαντική νίκη, ειδικά για την ψυχολογία μας, απέναντι σ’ έναν αντίπαλο ο οποίος επίσης καιγόταν κι έχουμε μπροστά μας μια δύσκολη εβδομάδα», απάντησε και αναφέρθηκε τόσο στην ενίσχυση όσο και στον χρόνο που χρειάζεται η ομάδα.

«Η ομάδα θέλει ενίσχυση κι αυτή θα είναι άμεση, σύμφωνα πάντα με τα οικονομικά δεδομένα και το όριο της διοίκησης. Είμαστε σε καθημερινή συνεννόησή με τον κόουτς ώστε να δούμε που θέλουμε να ενισχύσουμε την ομάδα. Πολλά οικονομικά νούμερα που έχουν δημοσιευθεί είναι εκτός πραγματικότητας. Αυτό όμως δεν είναι άλλοθι αν η ομάδα δεν αποδίδει αυτά που περιμέναμε. Ξέρω ότι η λέξη υπομονή είναι δύσκολη και εξίσου δύσκολο είναι να την καταπιούμε. Συμμεριζόμαστε την αγωνία του κόσμου, αλλά αυτό που θέλουμε να χτίσουμε χρειάζεται δουλειά και υπομονή».